El pasado domingo, San Juan conoció a su primer campeón pizzero. Alex Lara, de 25 años, obtuvo el máximo reconocimiento en el certamen realizado en el marco de la Expo Olivícola. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, desde su lugar de trabajo, Lara contó su experiencia casi sin poder creer todavía que, a tan temprana edad, fue premiado entre una decena de recetas y variedades en la primera edición sanjuanina de pizzas: “Básicamente lo que me ha llevado a concursar fue el impulso de mi jefe y de mis compañeros. Yo no tenía mucha fe, pero ellos me apoyaron, me dieron los ingredientes y me empujaron a presentarme”, contó el joven en diálogo con este medio.

Alex contó detalles de la competencia. La pizza ganadora fue creada con masa casera, salsa, mozzarella, corazones de alcauciles, tomates secos, queso de cabra gratinado, pesto de pistachos y un toque final de miel: "Lo de la miel fue una idea de último momento de mi jefe, y la verdad que quedó excelente”, recordó Lara.

Alex sintió motivación para presentarse de familiares, amigos y hasta de su jefe. (Foto Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

El concurso tuvo un alto nivel y, según el joven, no fue fácil superar las eliminatorias: “Vi pizzas muy bonitas, que entraban por los ojos, y la verdad no me tenía fe. Pero fui con mi compañero, que es mozo acá en el local, y él me decía ‘tené fe, tranquilo’. Y al final, salió”.

El premio que enorgullece a todos. (Foto Mariano Martín/DIARIO HUARPE)

Lara trabaja desde hace tres años en Don Rigolleto, pizzería con más de 28 años de historia en la provincia. Su dueño, Alejandro González, heredó el negocio familiar de su suegro Horacio Barber. González fue clave en este triunfo ya que incentivó al joven a competir esperanzado en que podía ganar: “Vinieron a invitarnos del Ministerio de la Producción y de la Universidad Católica. Sabíamos que Alex nos iba a representar bien porque es un excelente cocinero. Gracias a Dios salió todo como esperábamos” dijo contento.

Para González, el reconocimiento trasciende lo individual: “Atrás de este premio hay un equipo de chicos que todos los días ponen el hombro. Para nosotros es una caricia al alma, sobre todo en tiempos complicados. Es un orgullo que la gente reconozca la trayectoria de la pizzería y el esfuerzo de cada trabajador” resaltó.

El triunfo de Lara fue celebrado por sus amigos y compañeros de trabajo, quienes, según él, “estaban más eufóricos que yo cuando gané”. Sobre su futuro, el joven pizzero fue claro: “Me gusta este ambiente, es muy cálido, y quiero seguir creciendo en este rubro” afirmó.

Mientras tanto, Don Rigolleto seguirá fiel a su tradición: “Si la gente nos sigue eligiendo, nosotros vamos a seguir haciendo pizza. Y si los chicos se animan a competir, las puertas están abiertas para que crezcan”, aseguró González.