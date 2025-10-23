La AUH de Anses se actualizará en noviembre de 2025 con un incremento del 2,08%, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta suba responde al esquema de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024 y afectará a millones de familias en todo el país.

Con la actualización, la AUH por hijo pasará a $119.691, aunque los titulares recibirán $95.752,80 en mano, reteniéndose el 20% restante para cobro anual mediante la Libreta. En caso de hijos con discapacidad, el monto total será de $389.732, con pago directo de $311.785,60 y retención de $77.946,40. En la Zona Austral, los montos se incrementan a $155.599 por menor y $506.653 por discapacidad.

A estos pagos se suman beneficios complementarios automáticos:

Complemento Leche del Plan Mil Días, para niños de hasta 3 años, actualizado a $45.142.

Tarjeta Alimentar, que será de $52.250 por un hijo, $81.936 por dos hijos y $108.062 por tres o más hijos.

De este modo, los montos totales que percibirán las familias en noviembre serán:

AUH + Tarjeta Alimentar: $148.002,80

AUH + Tarjeta Alimentar + Complemento Leche: $193.144,80

AUH por discapacidad + Alimentar: $364.035,60

AUH por discapacidad + Alimentar + Leche: $409.177,60

Asimismo, las Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos o más se actualizarán a $333.085,39, a los que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $403.085,39. Estas titulares también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar con los mismos montos que la AUH.