El Instituto de Opinión Pública y Problemática Social (Iopps) abrió las inscripciones para los Talleres de Teatro de Verano 2026, una propuesta recreativa y formativa que comenzará el 12 de enero y se extenderá hasta fines de febrero. “Ya desde hace unos años vengo dictando estos talleres de verano, por eso el lema es ‘teatro todo el año’ porque en realidad no paro”, explicó el director del instituto, Marcelo Villanueva Meyer.

Las actividades se dictarán en siete encuentros por taller, una vez a la semana, de 21 a 23 en la sala ubicada en Pedro Echagüe 475 Oeste. Las propuestas incluyen cuatro cursos: teatro para principiantes (lunes 12), entrenamiento actoral (martes 13, único con requisito de experiencia previa), improvisación teatral (miércoles 14) y técnica de clown “Descubre el payaso que te habita” (jueves 15).

Villanueva aclaró que se trata de talleres arancelados y destinados a jóvenes y adultos desde los 13 años, sin límite de edad. Sobre su enfoque pedagógico, sostuvo: “Siempre parto de la premisa de que toda persona puede actuar, puede incursionar en el mundo del teatro, aunque tal vez no tenga la decisión de ser actor. Es una forma de conectarse consigo mismo”.

El docente destacó que el teatro permite “abrir la puerta a la dimensión lúdica del ser humano” y romper con los condicionamientos que muchas personas traen desde la adultez. “Nos autolimitamos con el chip del ‘no puedo’. El teatro te invita a volver a jugar, a crear, a reconocerte creador”, afirmó. También remarcó el valor expresivo: “En teatro nos valemos del cuerpo, la energía y la imaginación; uno se convierte en instrumento y en instrumentista”.

Respecto de las devoluciones de los alumnos, Villanueva aseguró que la mayoría agradece el proceso de transformación que atraviesan. “Siempre me dicen que ganaron confianza en sí mismos, que rompieron el miedo al ridículo. El arte te libera; te planta frente a vos mismo”, expresó. Y agregó que los grupos generan un clima de contención: “Todos están en la misma. Nadie llega a demostrar nada; el teatro revela lo que uno es, porque se trata de ser con mayúsculas”.

El director concluyó que la experiencia teatral funciona como una puerta hacia nuevas posibilidades: “Aunque sea una vez, hay que permitirse vivir esa experiencia: perder la vergüenza, jugar y reconocer la capacidad creativa que todos tenemos”.

Dato

Para consultas e inscripciones, pueden contactarse con Marcelo al 2644438416 o en Instagram como @tallerdeteatroiopp.