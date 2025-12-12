Millones de personas en todo el mundo enfrentan dificultades para dormir, lo que genera fatiga, agotamiento y afecta negativamente la salud cerebral y la calidad de vida. Aunque muchos creen que aumentar las horas de sueño es la solución, el psicólogo y especialista en longevidad Marcos Apud señala que el momento de la última comida es clave para un descanso reparador.

Apud sostiene que un hábito fundamental para el bienestar integral es “dormir con el estómago vacío”. Según explica, cenar demasiado tarde impide que el cuerpo se concentre en su proceso de regeneración, ya que está ocupado con la digestión.

El especialista recomienda cenar con al menos tres horas de antelación al momento de acostarse, para que el sistema digestivo pueda estar en reposo y favorecer un sueño profundo y reparador. Este sencillo cambio puede disminuir la fatiga matutina y el cansancio acumulado, al tiempo que mejora la energía y la recuperación en cualquier etapa de la vida.

Además, Apud enfatiza la importancia de limitar la exposición a pantallas antes de dormir, ya que la luz que emiten interfiere con la producción de melatonina, la hormona esencial para regular el ciclo del sueño.