Provinciales > Atención

El Parque Ischigualasto permanece cerrado por refacciones

El Parque Provincial Ischigualasto enfrenta tareas de recuperación luego de un temporal que dejó 187 milímetros de lluvia en cuatro días.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Algunos circuitos quedaron inaccesibles para transitar. (Foto gentileza)

Tras un fuerte temporal de lluvias que dejó 187 milímetros acumulados en cuatro días, el Parque Provincial Ischigualasto enfrenta refacciones y tareas de recuperación en varios tramos del circuito tradicional. Las crecidas de ríos temporales y la acumulación de agua en sectores arcillosos provocaron procesos de erosión y pérdida de material, afectando la circulación y la seguridad de las excursiones.

Foto gentileza.

El personal del parque realiza actualmente trabajos de estabilización y reposición de suelo, con el objetivo de restituir las condiciones operativas del circuito y habilitar nuevamente las excursiones que permiten a los visitantes conocer este patrimonio natural único.

Las tareas incluyen el control de tramos afectados por la erosión, la reparación de sectores dañados por el agua y la implementación de medidas preventivas para minimizar el impacto de futuros eventos climáticos. Los responsables del parque aseguran que los trabajos avanzan a buen ritmo y que se prioriza la seguridad de los turistas y la preservación del entorno natural.

El Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sigue siendo un sitio de alto valor geológico y paleontológico, y las autoridades buscan garantizar que las condiciones del circuito se restablezcan cuanto antes para continuar con la actividad turística habitual.

