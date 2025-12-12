Tras un fuerte temporal de lluvias que dejó 187 milímetros acumulados en cuatro días, el Parque Provincial Ischigualasto enfrenta refacciones y tareas de recuperación en varios tramos del circuito tradicional. Las crecidas de ríos temporales y la acumulación de agua en sectores arcillosos provocaron procesos de erosión y pérdida de material, afectando la circulación y la seguridad de las excursiones.

Foto gentileza.

El personal del parque realiza actualmente trabajos de estabilización y reposición de suelo, con el objetivo de restituir las condiciones operativas del circuito y habilitar nuevamente las excursiones que permiten a los visitantes conocer este patrimonio natural único.

Publicidad

Las tareas incluyen el control de tramos afectados por la erosión, la reparación de sectores dañados por el agua y la implementación de medidas preventivas para minimizar el impacto de futuros eventos climáticos. Los responsables del parque aseguran que los trabajos avanzan a buen ritmo y que se prioriza la seguridad de los turistas y la preservación del entorno natural.

El Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sigue siendo un sitio de alto valor geológico y paleontológico, y las autoridades buscan garantizar que las condiciones del circuito se restablezcan cuanto antes para continuar con la actividad turística habitual.