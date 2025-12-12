Este sábado 13 de diciembre de 2025, Lionel Messi descubrirá una impresionante estatua de 21 metros de altura en Calcuta, India, durante el inicio de su gira especial llamada “GOAT Tour”. La iniciativa se organiza tras sus recientes éxitos con Inter Miami y busca acercar al público indio a la figura del futbolista.

Además de Messi, la gira contará con la presencia de sus compañeros Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Los tres viajarán en un jet privado Gulfstream 5, propiedad de la empresa Surjet, acompañados por Alejandro Calian, amigo de De Paul. La excursión abarcará tres días e incluirá paradas en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

El evento en Calcuta comenzará a las 10:30 de la mañana, hora local, y ofrecerá a los fanáticos la oportunidad de disfrutar no solo de la estatua monumental, sino también de la zona de fans “Hola Messi”, donde se exhibe una réplica a tamaño real del futbolista sentado en un trono. Por razones de seguridad, Messi observará la ceremonia desde su hotel. Además, se presentará un mural gigante con la imagen de la Pulga.

En Hyderabad, Messi participará en la GOAT Cup, un encuentro de celebridades en formato siete contra siete, que se llevará a cabo en el estadio Internacional Rajiv Gandhi, seguido de un concierto en su honor.

La estatua fue fruto de un trabajo minucioso que duró 27 días y contó con la colaboración de un equipo de 45 personas. Este homenaje se suma a otros reconocimientos internacionales que ha recibido el capitán argentino. En 2016, ya fue homenajeado con una escultura de bronce en Argentina y recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó que el club prepara una estatua para el estadio Nou Camp.

Durante su visita también está prevista una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva, destacado por sus recientes triunfos en torneos europeos como la Gothia Cup, Dana Cup y Norway Cup. Esta será la segunda vez que Messi visite India, tras su paso en 2011 con la selección argentina para un amistoso contra Venezuela.

En cuanto a su desempeño en 2025, Messi anotó 46 goles en 53 partidos, cifra que lo coloca junto a figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland, quienes compiten en ligas europeas de mayor renombre. Además, aportó 28 asistencias con Inter Miami, distribuidas entre la fase regular y los playoffs.

La campaña 2025 se posiciona como la décima más goleadora en la carrera del futbolista, superando algunas temporadas en el Barcelona. Su mejor marca sigue siendo la de 2012, con 91 goles entre club y selección. En total, Messi acumula 896 goles y 407 asistencias en 1.137 partidos, repartidos entre Barcelona, PSG, la selección argentina e Inter Miami.

Este repaso a sus temporadas goleadoras confirma la vigencia del astro argentino, quien en 2025 se sitúa en el décimo lugar de su propio ranking anual, precedido por campañas como las de 2010, 2011 y 2016, entre otras.