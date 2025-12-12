Un operativo del Comando Radioeléctrico Norte terminó con la aprehensión de un hombre que intentó robar muebles de una vivienda del barrio René Favaloro, en Chimbas. El hecho ocurrió este jueves a las 15.41, cuando el personal policial realizaba recorridas de prevención y recibió un aviso por equipo de comunicación indicando que dos sujetos estaban llevando objetos sustraídos de un domicilio de la zona.

Al llegar a calle Cipolletti y Reconquista, los policías observaron a dos hombres trasladando una cama de madera con colchón y una mesa. Al notar la presencia policial, los sospechosos arrojaron los elementos y escaparon a pie por el descampado hacia el cardinal sur. Inmediatamente se inició una persecución.

el colchón y la cama que los ladrones quisieron robar.

Con apoyo de móviles comunales, los uniformados siguieron a los sujetos por el sector del Parque Industrial, hasta calle Bonduel. Allí detectaron nuevamente a los sospechosos, que corrían por el costado del canal. Pese a que intentaron huir hacia el cardinal norte, fueron alcanzados y aprehendidos a pocos metros.

Uno de los detenidos fue identificado como Manuel Alejandro Araya, de 30 años, domiciliado en el mismo barrio René Favaloro. El damnificado, Edgar Wilson Zeballos, de 66 años, residente en Villa Kennedy, confirmó el faltante de los elementos que la Policía logró recuperar.

Para entrar al domicilio los ladrones tuvieron que romper la puerta de madera.

Tras la aprehensión, se dio intervención al Sistema Acusatorio. El fiscal en turno, doctor José Quiroga, llegó al lugar y ordenó el inicio del procedimiento de Flagrancia bajo la carátula Robo simple en grado de tentativa. El detenido quedó a disposición de la UFI de Flagrancia, y el procedimiento fue recibido en Subcomisaría Cipolletti por el oficial ayudante Agustín Lima.