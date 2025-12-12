Nissan Argentina oficializó la presentación de la nueva generación del Nissan Kicks, con la presencia de Ricardo Flammini, presidente para Argentina, Chile y Perú, y Pablo Roca, director de marketing de la compañía. El evento sirvió para comunicar detalles clave sobre la estrategia de la marca en un mercado automotor cada vez más desafiante.

Durante la apertura, Flammini hizo un repaso del desempeño anual y el contexto actual. Destacó que "la gran variedad y cantidad de oferta hace que los precios bajen y para ser rentables tenemos que mejorar la eficiencia". Además, resaltó que el principal beneficiado es el consumidor, quien ahora cuenta con más alternativas y mejores opciones de financiación. En relación con las perspectivas para 2026, estimó que "los patentamientos deberían estar por encima de las 640 mil unidades si todo sigue como hasta hoy".

Un punto relevante abordado fue la discontinuación de la producción local de la Nissan Frontier. Flammini reafirmó lo declarado por Guy Rodríguez en San Pablo: "Cerramos Argentina porque los volúmenes no justificaban tener la producción de la misma pickup en dos plantas distintas". Añadió que "no va a haber blackout ni falta de piezas de reposición en este cambio de producción de Argentina a México", asegurando que los clientes mantendrán la disponibilidad y calidad del vehículo.

El foco del lanzamiento estuvo en el nuevo Nissan Kicks, cuyo desarrollo comenzó hace casi dos años. Flammini señaló que en los focus groups previos "nunca vi clientes tan contentos con lo que probaban y veían". Aunque el diseño frontal y el perfil recibieron elogios, la parte trasera generó opiniones divididas, lo que fue interpretado positivamente por la marca. Pablo Roca explicó que el modelo adopta el lenguaje de diseño "Japanese Timeless Futurism", que fusiona la estética tradicional japonesa con tecnologías modernas, presente también en la Murano.

Respecto a la competencia, Roca adelantó que el nuevo Kicks "se va a meter a competir con las SUVs del segmento C más bajo". Asimismo, aclaró que el nombre Kicks se mantendrá globalmente, mientras que la marca lanzará un modelo llamado Kait para el segmento B chico, diferenciando claramente entre Kait, Kicks y X-Trail para distintos nichos del mercado.

En cuanto a la cuota de mercado, Flammini indicó que Nissan actualmente posee un 3 por ciento y aspira a alcanzar entre un 3.5 y un 4 por ciento para el próximo año. También destacó el compromiso con la postventa y la atención al cliente, mencionando "una alta tasa de conformidad en servicio y experiencia de marca", con la intención de mantener una mejora continua.