Google ha introducido una innovadora función en dispositivos Android llamada Emergency Live Video, diseñada para mejorar la comunicación con los servicios de emergencia durante una llamada al 911. Esta herramienta permite que los operadores soliciten una transmisión en vivo desde el teléfono del usuario para evaluar con mayor precisión la situación, especialmente cuando la persona que llama no puede hablar o explicar lo que está ocurriendo.

La dinámica de esta función es sencilla: durante la llamada al 911, el operador puede enviar una solicitud para iniciar la transmisión de video. El usuario recibe una notificación en la pantalla que le permite activar el video con un solo toque. La privacidad queda garantizada, ya que solo el operador puede pedir la transmisión, y el usuario tiene la potestad de aceptar, rechazar o interrumpir el video en cualquier momento. Además, todo el contenido se encuentra cifrado por defecto para proteger la información sensible.

Actualmente, Emergency Live Video está disponible en Estados Unidos, ciertas áreas de México y Alemania. Para acceder a esta función, es necesario contar con un dispositivo que tenga Android 8 o una versión posterior, junto con Google Play Services instalado. Google trabaja en colaboración con entidades públicas para expandir la disponibilidad de esta herramienta a más países en el futuro.

Es importante destacar que Apple lanzó una función similar llamada Emergency SOS Live Video para iPhone a mediados del año pasado, inicialmente disponible en Estados Unidos, marcando una tendencia en la integración de videos en tiempo real para emergencias.