Del 12 al 14 de diciembre se llevará adelante una nueva edición de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, uno de los eventos más tradicionales del departamento. Este año, 19 jóvenes participarán del proceso para convertirse en la Representante Nacional de Santa Lucía 2025. .

Las candidatas tendrán dos instancias sobre el escenario: la primera durante la apertura del 12 de diciembre, destinada a que el público pueda conocerlas, y la segunda en la noche de cierre, momento en el que se desarrollará la elección. Mientras tanto, a través del material fotográfico ya publicado, es posible acceder a su presentación individual antes del evento.

Publicidad

La expectativa crece en el departamento ante una nueva edición de la fiesta y la definición de la joven que representará a Santa Lucía durante el próximo año.

Conócelas: