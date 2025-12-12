En medio de un escenario económico complejo, con una inflación que muestra ciertos signos de estabilidad, pero aún golpea el bolsillo, la Municipalidad de Chimbas confirmó el pago de un bono de fin de año para los trabajadores. La intendenta Daniela Rodríguez adelantó a DIARIO HUARPE que la decisión ya está tomada y que sólo restan “los últimos ajustes administrativos”.

“Estamos ultimando detalles, estamos sacando las últimas cuentas de todos los expedientes que tenemos, pero lo vamos a confirmar con ese pequeño superávit”, expresó Rodríguez. Según explicó, la medida busca reconocer el rol que tuvo el personal en un año marcado por tensiones económicas y restricciones presupuestarias. “Era, en realidad, compartir con ellos el esfuerzo, porque una gestión muchas veces se sostiene con la mano de obra de los contratados”, sostuvo.

La jefa comunal destacó que el municipio logró cerrar el año con números positivos gracias a una administración “ordenada y austera”, lo que permitió garantizar salarios, mantener servicios y concretar obras. “Hemos logrado varios de los objetivos que nos habíamos planteado: llegar a esta altura del año con perspectivas buenas, con un pequeño superávit, con poder lograr pagar sueldos y que hayamos hecho obras, es fundamental”, remarcó.

Mientras Chimbas avanza en la definición del monto y la fecha de pago, otros departamentos aún analizan su situación financiera. En Rawson, por ejemplo, el intendente Carlos Munisaga fue cauto y reconoció que la posibilidad de otorgar un bono “está difícil”, dado el impacto que la inflación y la baja de recursos han tenido en las arcas municipales.