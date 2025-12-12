Chimbas celebró este jueves su 112° aniversario y la intendenta Daniela Rodríguez lideró los actos centrales, destacando los avances de gestión, obras concretadas y el compromiso con la comunidad. “Queríamos homenajear a todos los chimeros en este día, hacer un festejo austero, pero en realidad no que no pase desapercibido, porque no siempre cumplimos 112 años”, afirmó la mandataria.

“Dentro de todos celebramos que estamos bien, queremos estar mejores, darle la oportunidad al emprendedurismo del departamento y reconocer toda la labor de los profesores que hicieron un gran trabajo durante el año”, destacó Rodríguez.

Además, resaltó la recuperación del orgullo local: “Realmente lo hemos recuperado el orgullo de ser chimberos, hemos recuperado ese amor por nuestra tierra y lo ves reflejado acá en que todos están muy felices participando”.

Sobre la gestión, la intendenta destacó la autoexigencia y la búsqueda de mejoras constantes: “Cada día que nos levantamos nos ponemos varas un poquito más altas. La autoexigencia es fundamental… Queremos crecer rápido, tenemos poquito tiempo”. En cuanto al balance anual, afirmó que lograron metas económicas y sociales, incluyendo talleres de capacitación que generaron oportunidades laborales: “Hay algo que tenemos es una obra que no se ve… la puesta en valor de trabajar en talleres que dejaron buena capacitación y muchos consiguieron trabajo”.

El cierre de los festejos será el 21 de diciembre en el parque departamental con feria navideña, espectáculos y la visita de Papá Noel. Rodríguez detalló: “Vamos a sortear una moto, un televisor y un equipo de música. Será una actividad linda para las familias y los niños”.

Respecto a la relación con el gobierno provincial, la intendenta señaló su disposición al diálogo: “Siempre es bueno buscar y mejorar relaciones… Yo estoy 100% dispuesta porque soy representativa de cada uno de los chimberos”.

Dato

