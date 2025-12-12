El clásico brillo y el glitter, que durante años dominaron las uñas en las fiestas de fin de año, empiezan a quedar atrás. Para el Año Nuevo, la tendencia que se impone con fuerza son los colores neutros, una apuesta por la elegancia y la sutileza.

Atrás quedaron los esmaltes cargados de destellos y los diseños llamativos. Ahora, los tonos suaves como el nude, el beige, el gris claro y los rosados pálidos se convierten en los grandes protagonistas de la temporada.

Publicidad

Esta nueva ola busca transmitir sofisticación y un look más natural, ideal para quienes prefieren un estilo minimalista pero igual de chic.

Por qué los colores neutros conquistan las uñas en 2026

La moda de las uñas cambia año a año, y esta vez la consigna es clara: menos es más. Los colores neutros no solo combinan con cualquier outfit, sino que además aportan un aire fresco y moderno, perfecto para recibir el nuevo año con una imagen renovada.

Publicidad

Expertos en belleza aseguran que esta tendencia llegó para quedarse. Los tonos neutros son versátiles, fáciles de mantener y se adaptan tanto a eventos formales como a celebraciones más relajadas. Además, permiten jugar con diferentes formas y largos de uñas sin perder el toque de distinción.