La presentación oficial de los finalistas del Sanjuanino Solidario 2025 volvió a poner en primer plano historias de compromiso comunitario. Entre ellas está la de Mariela Recabarren, representante de la asociación Guerreros por la Vida, un grupo integrado exclusivamente por madres y padres de niños con cáncer que realizan tareas de acompañamiento, asistencia y contención emocional. En diálogo con el programa Yo Te Invito, Recabarren expresó lo que significó para ella haber llegado a esta instancia: “Es un mimo al alma. El premio es para ellos”.

La finalista explicó que Guerreros por la Vida se formó en 2020, cuando varias madres que habían vivido el diagnóstico de un hijo decidieron reunirse para apoyarse mutuamente y asistir a quienes comenzaban ese proceso. Con el tiempo, el grupo creció hasta convertirse en una red de contención que hoy reúne a 152 familias, entre ellas también padres de “angelitos”, como llaman a los niños que ya no están.

La tarea que llevan adelante incluye acompañar a las familias en trámites, asistir con mercadería, gestionar medicamentos, visitar hogares y brindar apoyo en internaciones. También cuentan con un ropero comunitario y talleres que permiten sostener parte de las actividades. Para funcionar, la organización depende principalmente de rifas mensuales y de la colaboración permanente de los propios padres.

Uno de los proyectos más importantes del grupo es mejorar las condiciones de las habitaciones de los niños que regresan a casa después de tratamientos intensivos. Si obtienen el premio del concurso, planean destinarlo a kits de pintura, insumos básicos y mejoras esenciales en los hogares. “Queremos que cada chico pueda volver a un espacio seguro y adecuado después de la quimioterapia”, explicó Recabarren.

El trabajo cotidiano de la asociación se sostiene también gracias a la casa que una de las integrantes cedió para que el grupo pudiera establecer su sede. Allí funcionan un SUM, una cocina, un baño adaptado y un espacio donde mamás del interior pueden quedarse temporalmente cuando viajan a la capital por tratamientos.

Recabarren aseguró que el reconocimiento de este año tiene un valor especial para todas las personas que integran la asociación. “Hacemos una tarea poco visible. A veces dejamos nuestros propios hijos para asistir a otros. Por eso esto es un mimo al alma”, expresó.

Quienes deseen apoyar a Guerreros por la Vida pueden hacerlo colaborando con mercadería, ropa en buen estado, materiales para el proyecto habitacional o participando del voto en la plataforma del concurso. Según Recabarren, cada aporte contribuye a acompañar a familias que atraviesan momentos difíciles y que muchas veces quedan sin apoyo prolongado.