El dólar oficial cayó y tocó mínimos en la semana este jueves tras la licitación del Tesoro del Bonar 2029N que se llevó a cabo en la jornada previa. Se trató de una instancia clave para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento en moneda extranjera en los mercados internacionales que logró superar aunque con dudas por parte de algunos operadores en relación con la tasa.

El dólar mayorista bajó $1,5 y cerró a $1.436 para la venta tras encadenar dos rondas a la baja. El esquema de bandas cambiarias fijó para este jueves un techo de libre flotación de $1.516,5, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,6% por debajo de ese límite.

En tanto, los contratos de dólar futuro operaron con subas generalizadas de hasta el 0,3%, excepto en el plazo de diciembre. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará a $1.450.

En el promedio de entidades relevadas por el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista opera a $1.460,45 para la venta, también por encima del paralelo. En el Banco Nación (BNA) cerró a $1.460 para la venta y se sostuvo a $10 por encima del blue, que cerró estable en $1.450, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esta dinámica, el dólar tarjeta —que surge del tipo de cambio minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanza los $1.898.

En ese marco, dentro de los financieros, el MEP avanza 0,4% a $1.477,20, mientras que el CCL sube 0,8% a $1.508,74, con una brecha que vuelve a superar el 5%. Por su parte, el dólar cripto cotiza a $1501,01.