El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó los datos de inflación de noviembre y destacó que la variación acumulada de 2025 es la más baja de los últimos ocho años. Según informó, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en noviembre un aumento de 2,5%, con una inflación núcleo de 2,6% y subas de 0,4% en los precios estacionales y de 2,9% en los regulados.

Caputo remarcó en su cuenta oficial de X que el acumulado del año alcanzó 27,9%, el menor nivel para un undécimo mes desde 2017. “A casi dos años de gestión, y partiendo de un 25,5% mensual en diciembre de 2023, la inflación se redujo a los menores niveles en ocho años”, afirmó. Atribuyó la tendencia al “orden fiscal y monetario”, que, según indicó, permitió moderar el impacto de la caída en la demanda de dinero previa a las elecciones y acompañar la recuperación económica. En ese sentido, mencionó que el EMAE creció 1,4% entre julio y septiembre.

El informe del Indec detalló que la mayor suba de noviembre se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento de 3,4%. Transporte se ubicó en segundo lugar con una variación de 3%. En contraste, los rubros con menores aumentos fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). Los precios regulados tuvieron un aumento mayor al promedio general debido a actualizaciones en tarifas de electricidad y gas, que promediaron 3,8%, y a un ajuste cercano al 10% en los boletos de colectivo del AMBA.

Los productos estacionales mostraron una suba de 0,4%, mientras que la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, se ubicó en 2,6%.

Consultoras y especialistas también analizaron el dato. Gonzalo Carrera, economista de Equilibra, indicó que la inflación interanual tuvo una leve suba de 0,1 punto en noviembre y quedó cerca del 31%. Consideró que el año cerrará con valores mensuales similares a los de fines de 2024, pero con una mejora en la competitividad, con un tipo de cambio real multilateral 19% arriba del promedio de diciembre de 2024.

Federico Filippini, jefe de Research de Adcap Grupo Financiero, señaló que la inflación de 2,5% estuvo en línea con lo estimado y que el mercado reaccionó con caídas en la curva a tasa fija de corto y mediano plazo, mientras que los instrumentos CER continuaron subiendo. Las proyecciones privadas esperaban un IPC entre 2,3% y 2,5%.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimó una inflación mensual de 2,3% para noviembre, 0,4 puntos por encima de la previsión previa. Para la inflación núcleo, la proyección general se ubicó en 2,2%, con un ajuste similar al del “Top 10” de consultoras.

Las estimaciones hacia adelante marcan un sendero de desaceleración gradual. Para diciembre de 2025, el REM proyecta una inflación mensual de 2,1%, mientras que los cálculos para el primer semestre de 2026 anticipan un descenso progresivo, con una tasa estimada de 1,5% en mayo y sin variaciones relevantes en los meses intermedios. Según los analistas, la tendencia general continúa orientada a una baja sostenida en el ritmo de aumento de precios.