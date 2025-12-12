El Gobierno nacional rechazó este jueves la decisión del Reino Unido de autorizar a dos empresas, una británica y otra israelí, a avanzar en la explotación petrolera del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, frente a las Islas Malvinas. Según aclaró la Cancillería, el proyecto “no cuenta con la aprobación de ninguna autoridad del Estado argentino” y constituye “una acción unilateral e ilegítima”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Argentina “profundizará su plan de acción” y adoptará todas las medidas que considere necesarias, conforme al derecho internacional, para resguardar sus derechos e intereses soberanos. Además, advirtió que cualquier persona o empresa involucrada en las actividades de exploración o explotación quedará expuesta a medidas administrativas, legales y judiciales, entre ellas sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones.

Publicidad

El Gobierno remarcó que no reconocerá competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la argentina para habilitar actividades vinculadas a los hidrocarburos en la zona. “La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales”, expresó el comunicado oficial.

La Cancillería también señaló que las autorizaciones otorgadas por el Reino Unido contradicen disposiciones de la Resolución 2065 (XX) y otras normas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instan a ambos países a retomar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía. Además, mencionó la Resolución 31/49, que llama a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso de diálogo.

Publicidad

El rechazo incluye todas las actividades asociadas al proyecto petrolero: las concesiones otorgadas sobre la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, la aplicación de normativas locales y cualquier decisión vinculada a la explotación. El comunicado alertó que los anuncios realizados por las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited representan “un acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles”, dado que se trata de recursos no renovables.

Por la gravedad del hecho, el Gobierno anticipó que continuará evaluando nuevas medidas para impedir el avance de estas actividades y “salvaguardar sus derechos e intereses soberanos” en la zona en disputa.