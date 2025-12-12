Los avances en Inteligencia Artificial traen beneficios en seguridad digital, como detecciones automatizadas que alertan sobre amenazas. Sin embargo, también han ampliado el alcance de las ciberamenazas, que ahora emplean la IA para ejecutar ataques más sofisticados.

Un informe de la empresa de ciberseguridad Huntress advierte sobre un método silencioso y peligroso que usan los ciberdelincuentes: insertar indicaciones maliciosas en chatbots como ChatGPT y Grok para plantar comandos dañinos en los resultados de búsquedas de Google.

En IA, los "prompts" son las instrucciones que un usuario escribe para que el modelo genere respuestas, como pedir un dibujo o una explicación. Según Huntress, los atacantes crean prompts que generan comandos peligrosos dentro de los resultados de Google, los cuales, al ejecutarse en los dispositivos de las víctimas, otorgan permisos para instalar malware de forma silenciosa.

El proceso comienza cuando los hackers dialogan con un chatbot sobre una búsqueda común y le piden que sugiera un comando específico. Luego hacen público ese chat y pagan para que Google lo promocione. De esta forma, cuando un usuario realiza esa búsqueda, las instrucciones maliciosas aparecen primero en los resultados.

Huntress probó este esquema en ChatGPT de OpenAI y Grok de xAI, detectando un ataque dirigido a usuarios de computadoras Apple. Por ejemplo, al buscar "liberar espacio en el disco de la Mac", aparecía un comando malicioso que podía comprometer el sistema.

La particularidad de este engaño es que el usuario no necesita descargar archivos, instalar programas ni hacer clic en enlaces sospechosos. Como destaca la fuente, “la víctima no tiene que descargar un archivo, instalar un ejecutable, ni siquiera hacer clic en un enlace sospechoso. Solo confía en Google y ChatGPT, que ya ha usado o del que ha oído hablar constantemente durante los últimos años”.

Para protegerse, se recomienda mantener el sentido común y buscar información confiable. En este caso, es fundamental no pegar comandos en la barra de direcciones del navegador sin estar seguro de su origen, evitando así la instalación inadvertida de software malicioso.