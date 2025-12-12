Javier Milei tiene previsto realizar una visita oficial a Londres durante el primer semestre de 2026, marcando un hito histórico como el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde Carlos Menem en 1998. El principal objetivo de este viaje será negociar el levantamiento del veto impuesto por Gran Bretaña a la adquisición de tecnología militar de última generación por parte de Argentina.

El veto británico, establecido tras la guerra de Malvinas, ha limitado la compra de armamentos y componentes clave para la defensa argentina. Sin embargo, recientemente se concretó un acuerdo para la adquisición de aviones de combate F-16 a Dinamarca, respaldado por la administración Trump, aunque muchas otras armas continúan bloqueadas debido a esta restricción.

Milei enfatizó la importancia del poder militar para la proyección internacional de un país al declarar: “No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras.”

A pesar de que un portavoz británico negó que existan negociaciones sobre el levantamiento del veto, fuentes vinculadas al tema aseguraron que las conversaciones bilaterales en materia de defensa están en curso y se extenderán durante el próximo año. Según información de The Telegraph, tanto Argentina como Estados Unidos están presionando para modificar las actuales reglas.

El viaje de Milei a Londres, previsto para abril o mayo de 2026, incluirá encuentros con el primer ministro Keir Starmer y líderes de la oposición británica. Además, Milei ha invitado al premier a realizar una visita a Buenos Aires, en un gesto que busca fortalecer el diálogo diplomático.

En relación con el conflicto de Malvinas, Milei sostuvo que “la solución pasa por buscarla a través de soluciones pacíficas y diplomáticas” y agregó que “la mejor manera de demostrar la voluntad por parte de Argentina es demostrar que también tenemos una relación comercial adulta.” Este enfoque apunta a un renovado vínculo bilateral basado en la cooperación y el respeto mutuo.