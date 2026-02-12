Publicidad
Anses: quiénes cobran este jueves 12 de febrero

El organismo previsional difundió el calendario de pagos de este jueves 12 de febrero. Cobran jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, AUH, AUE y otras asignaciones según terminación de documento.

POR REDACCIÓN

12 de febrero de 2026
Quiénes cobran hoy, jueves 12 de febrero. (Archivo)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 12 de febrero. Durante la jornada se acreditan jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, cobran hoy los titulares con documentos terminados en 6 y 7. Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el pago corresponde a quienes tengan DNI finalizado en 2.

También perciben sus haberes este jueves los beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar con documentos terminados en 3, al igual que los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con DNI finalizado en 3.

En cuanto a la Asignación por Embarazo, cobran quienes tengan documentos terminados en 2. Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga a titulares con DNI terminados en 2 y 3.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción continúan con calendario abierto para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo. En tanto, la Prestación por Desempleo se abona hoy a beneficiarios de todas las terminaciones de DNI dentro del cronograma vigente.

ANSES recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales y pueden consultarse fechas y lugares de cobro a través de la web oficial o la aplicación del organismo.

