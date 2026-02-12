La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a este jueves 12 de febrero. Durante la jornada se acreditan jubilaciones y pensiones mínimas, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), SUAF y otras prestaciones, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, cobran hoy los titulares con documentos terminados en 6 y 7. Para jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, el pago corresponde a quienes tengan DNI finalizado en 2.

También perciben sus haberes este jueves los beneficiarios de la AUH y Tarjeta Alimentar con documentos terminados en 3, al igual que los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) con DNI finalizado en 3.

En cuanto a la Asignación por Embarazo, cobran quienes tengan documentos terminados en 2. Por su parte, la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga a titulares con DNI terminados en 2 y 3.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y los pagos únicos por matrimonio, nacimiento o adopción continúan con calendario abierto para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo. En tanto, la Prestación por Desempleo se abona hoy a beneficiarios de todas las terminaciones de DNI dentro del cronograma vigente.

ANSES recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales y pueden consultarse fechas y lugares de cobro a través de la web oficial o la aplicación del organismo.