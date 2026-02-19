Trabajadores de Fate realizaron este jueves un corte total de la Autopista Panamericana, mano a la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar contra el cierre definitivo de la fábrica de neumáticos, que dejará sin empleo a más de 900 personas. La protesta comenzó alrededor de las 7:45 y provocó importantes demoras en el tránsito.

La medida de fuerza se concentró a la altura de Virreyes y luego se trasladó al ramal Tigre, en inmediaciones de la calle Uruguay, siempre en sentido a Capital. Minutos después del inicio del bloqueo, los manifestantes liberaron un carril tras la intervención de Gendarmería Nacional, que se presentó en el lugar para ordenar la circulación.

El reclamo se dio en un contexto de paro general contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, lo que potenció el impacto de la protesta en una de las principales vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires durante la mañana. Automovilistas y transporte de carga se vieron obligados a desviar su recorrido.

Desde la empresa aseguraron que acataron la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno, aunque ratificaron que no retomarán las actividades productivas. En paralelo, la Justicia ordenó el desalojo de los trabajadores que permanecían dentro de la planta, luego de que se dispusiera la medida de conciliación.

La fábrica anunció el cierre definitivo de sus operaciones, una decisión que implica el despido de más de 900 empleados y que generó un fuerte conflicto sindical. Los trabajadores advirtieron que continuarán con las medidas de protesta y no descartan nuevas movilizaciones si no hay una respuesta oficial que revierta la situación.