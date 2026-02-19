La Paila cierra: otra empresa tradicional baja la persiana y culpa a la apertura de importaciones

En una jornada negra para la industria nacional, marcada también por el anuncio del cierre de la emblemática fábrica de neumáticos Fate, otra empresa tradicional argentina confirmó que baja la persiana para siempre. Se trata de La Paila, una fábrica de dulces y alfajores con más de tres décadas de historia en la provincia de Córdoba, que dejará de operar el próximo 28 de febrero.

La noticia, difundida a través de un comunicado en redes sociales, cayó como un balde de agua fría en el sector industrial cordobés y reavivó el debate sobre el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, en particular la apertura de importaciones.

Publicidad

"Nos vamos con lágrimas en los ojos"

Fundada en 1992 como una empresa familiar, La Paila logró expandirse con distintas bocas de expendio en los centros comerciales de la capital cordobesa y llegó a emplear a una veintena de personas en sus momentos de mayor esplendor. La firma había logrado sortear crisis históricas como la de 2001 e incluso había estado al borde del cierre en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, pero logró recomponerse.

Esta vez, el escenario fue distinto. El comunicado publicado por la empresa no dejó lugar a dudas sobre la crudeza del contexto:

Publicidad

"Hoy nos vemos obligados a dar un paso al costado. La difícil e inestable realidad económica que vivimos en Argentina, especialmente para quienes emprenden y producen, hace cada vez más difícil sostener un proyecto en el tiempo. Nos despedimos con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, pero también con la tranquilidad y el orgullo de haberlo dejado todo. Ojalá algún día existan condiciones más previsibles y favorables para quienes trabajan y apuestan por este país".

El fantasma de las importaciones

Al igual que en el caso de Fate, desde la empresa cordobesa señalan a la apertura de importaciones como uno de los factores determinantes que precipitaron el cierre. La competencia con productos importados, en un contexto de retracción del consumo y caída de la actividad económica, terminó siendo insostenible para una firma de capitales nacionales que competía en el mercado de golosinas y alfajores.

Publicidad

Una ola de cierres que golpea a Córdoba

El caso de La Paila no es aislado. La provincia de Córdoba viene sufriendo una seguidilla de cierres de fábricas y comercios desde finales de 2025, en un fenómeno que los sectores industriales vinculan directamente con las políticas implementadas por la gestión libertaria.

En diciembre pasado, la fábrica de neumáticos IBF bajó sus persianas y dejó a 40 trabajadores en la calle. En enero de este año, dentro del mismo rubro, cerró Córdoba Goma, un histórico comercio ubicado en pleno centro de la capital provincial que contaba con más de 70 años de trayectoria en el mercado.

Ese mismo mes, una veintena de empleados de la fábrica de motores para electrodomésticos WEG fueron despedidos. La firma proveía a Mabe, la empresa mexicana que en 2022 había adquirido la cordobesa Alladio. Mabe había comunicado en noviembre pasado que dejaba de producir en su planta de Río Segundo, lo que terminó arrastrando a WEG, que ya había sufrido 24 despidos en 2024, en los albores de la gestión de Milei.

Un escenario crítico para la industria nacional

La sucesión de cierres enciende las alarmas sobre el estado de la industria nacional en un contexto de apertura comercial, caída del consumo interno y falta de previsibilidad. Mientras tanto, las empresas que aún resisten observan con preocupación cómo caen, una tras otra, firmas que construyeron décadas de historia y que, como La Paila, ya no encuentran condiciones para seguir adelante.