La autopsia oficial confirmó que el actor Peter Greene murió a causa de un disparo accidental en su departamento de Manhattan, en Nueva York. El informe de la Oficina del Médico Forense Jefe determinó que la herida de bala provocó una pérdida masiva de sangre y clasificó el hecho como una muerte accidental, sin participación de terceros.

El deceso ocurrió el 12 de diciembre, cuando el actor fue encontrado sin vida en su vivienda luego de que vecinos alertaran a la policía por música a alto volumen y ruidos persistentes durante varios días. Las autoridades ingresaron al departamento con ayuda de un cerrajero y hallaron el cuerpo en la sala de estar.

Según el reporte médico, el disparo impactó en la axila izquierda y lesionó la arteria braquial, un vaso sanguíneo clave para la irrigación del brazo. Esa lesión provocó una hemorragia severa que derivó en la muerte en el lugar. El forense no difundió detalles adicionales sobre cómo se produjo el disparo dentro del domicilio.

El mánager y amigo del actor, Gregg Edwards, había hablado con él dos días antes del hallazgo. En esa conversación, Greene mencionó problemas de salud y una cirugía programada para extirpar un tumor benigno cercano al pulmón, prevista para el mismo día en que fue encontrado sin vida.

Greene había alcanzado reconocimiento internacional en la década de 1990 por sus papeles en el cine, especialmente en “Pulp Fiction” y “The Mask”, donde interpretó personajes intensos que lo convirtieron en un actor de culto para una parte del público. La familia aún no realizó declaraciones públicas y se espera que en los próximos días se amplíe la información oficial del caso.