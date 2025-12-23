En el día de la fecha se llevó a cabo en la sede del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) la primera reunión del Comité de Seguimiento y Control del Plan de Obras para la mejora de la calidad del servicio eléctrico en el departamento Calingasta. El encuentro marcó el inicio formal de una instancia de control y evaluación destinada a garantizar mejoras sustantivas en el suministro energético de la zona.

El Comité está integrado por representantes de la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección de Recursos Energéticos, el intendente de Calingasta, el diputado departamental, un representante de los vecinos del departamento, la empresa Naturgy San Juan S.A. y autoridades del E.P.R.E., lo que asegura una mirada integral y participativa sobre el proceso.

Durante la reunión, Naturgy San Juan S.A. expuso los lineamientos del “Programa de Remediación Obligatorio y Vinculante”, elaborado en cumplimiento de las Resoluciones E.P.R.E. N.º 987/25 y 1051/25, emitidas los días 12 de noviembre y 15 de diciembre de 2025, respectivamente. El plan tiene como objetivo central mejorar de manera significativa los índices de calidad técnica del suministro eléctrico en hogares, comercios e industrias de Villa de Calingasta, Barreal, Sorocayense, Tamberías y localidades cercanas.

Según se informó, el programa contempla una serie de obras e intervenciones técnicas orientadas a fortalecer la infraestructura eléctrica del departamento, reducir interrupciones del servicio y brindar mayor previsibilidad a los usuarios, en una región estratégica tanto para la actividad productiva como para el desarrollo turístico.

El Comité de Seguimiento y Control será el encargado de evaluar la propuesta presentada, así como de supervisar el proceso de licitación y la efectiva ejecución de las obras, cuya puesta en marcha está prevista a partir del primer trimestre de 2026. Desde el E.P.R.E. se destacó la importancia de este ámbito de trabajo conjunto para asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos y el correcto uso de los recursos destinados a la mejora del servicio.

La conformación del Comité y el inicio de este proceso representan un paso clave en el fortalecimiento del control institucional y en la búsqueda de soluciones estructurales para garantizar un suministro eléctrico confiable y de calidad para toda la comunidad de Calingasta.