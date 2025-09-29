Mundo > Estados Unidos
Una reunión entre Trump y Netanyahu buscará lograr el acuerdo de paz en Gaza
POR REDACCIÓN
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza. Trump aseguró que está muy cerca de concretar un acuerdo que ponga fin a la guerra y libere a los rehenes retenidos por Hamas, tras mantener conversaciones con líderes árabes la semana pasada.
“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Por su parte, Netanyahu se mostró escéptico y desafiante, al afirmar en la Asamblea de Naciones Unidas que aceptar un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y parece reacio a detener la ofensiva militar en Ciudad de Gaza.
Esta será la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde enero, en medio de los esfuerzos de Trump por cerrar un conflicto que ha durado casi dos años. Aunque aliado cercano de Israel, Trump manifestó frustración por la prolongación de la guerra y cuestionó la anexión de Cisjordania y los ataques a dirigentes de Hamas en Qatar.
Familias de los rehenes israelíes instaron al mandatario a mantener firme su propuesta de cese al fuego. “Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso”, señalaron desde el Foro de las Familias de Rehenes en una carta abierta.
El plan de paz en elaboración, conocido como de “21 puntos”, contempla el desarme de Hamas, la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego. Entre las propuestas surgió la posibilidad de que el ex primer ministro británico Tony Blair lidere una autoridad transitoria en Gaza, respaldada por la ONU y países del Golfo, antes de entregar el control a una Autoridad Palestina reformada. Netanyahu, sin embargo, rechazó cualquier participación de la AP en el gobierno de Gaza, que ya no controla desde 2007, cuando Hamas tomó el poder en la Franja.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.