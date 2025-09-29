El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca para una reunión clave destinada a impulsar un plan de paz en Gaza. Trump aseguró que está muy cerca de concretar un acuerdo que ponga fin a la guerra y libere a los rehenes retenidos por Hamas, tras mantener conversaciones con líderes árabes la semana pasada.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Por su parte, Netanyahu se mostró escéptico y desafiante, al afirmar en la Asamblea de Naciones Unidas que aceptar un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, y parece reacio a detener la ofensiva militar en Ciudad de Gaza.

Esta será la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde enero, en medio de los esfuerzos de Trump por cerrar un conflicto que ha durado casi dos años. Aunque aliado cercano de Israel, Trump manifestó frustración por la prolongación de la guerra y cuestionó la anexión de Cisjordania y los ataques a dirigentes de Hamas en Qatar.

Familias de los rehenes israelíes instaron al mandatario a mantener firme su propuesta de cese al fuego. “Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso”, señalaron desde el Foro de las Familias de Rehenes en una carta abierta.

El plan de paz en elaboración, conocido como de “21 puntos”, contempla el desarme de Hamas, la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego. Entre las propuestas surgió la posibilidad de que el ex primer ministro británico Tony Blair lidere una autoridad transitoria en Gaza, respaldada por la ONU y países del Golfo, antes de entregar el control a una Autoridad Palestina reformada. Netanyahu, sin embargo, rechazó cualquier participación de la AP en el gobierno de Gaza, que ya no controla desde 2007, cuando Hamas tomó el poder en la Franja.