Champions League: hora y cómo ver Chelsea vs. Benfica

El Chelsea tiene una cita impostergable este martes 30 de septiembre en su casa, Stamford Bridge, al recibir al Benfica por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Tras un debut amargo con derrota, el equipo londinense está obligado a sumar sus primeros tres puntos ante su afición. Con una plantilla repleta de talento, los Blues son señalados como serios candidatos al título y deben empezar a demostrar su jerarquía en esta fase inicial del torneo continental.

El equipo inglés llega con la moral alta tras conseguir un triunfo de 3-1 contra el Brighton & Hove Albion por la Premier League, aunque su estreno en la Champions League fue una derrota de 1-3 ante el poderoso Bayern Munich como visitante. Es el momento de la verdad para un equipo diseñado para la alta competencia.

La presión de las Águilas y el factor gol

El Benfica, por su parte, atraviesa una situación delicada. El conjunto portugués cayó de manera sorpresiva en casa durante su primer partido (2-3 frente al Qarabag FK), lo que lo obliga a buscar la hazaña en Londres para evitar que sus aspiraciones en el torneo se compliquen tempranamente. A pesar de la derrota continental, las Águilas vienen de un triunfo de 2-1 ante el Gil Vicente en su liga local, y necesitan traducir ese carácter a la máxima competencia europea.

En el duelo, la atención estará puesta en dos delanteros clave. Por el lado del Chelsea, el brasileño João Pedro es la principal carta de ataque, sumando ya dos goles y dos asistencias en el torneo, con su velocidad y capacidad de desequilibrio. En el ataque del Benfica, el griego Vangelis Pavlidis se ha convertido en el hombre más letal, acumulando cinco goles y dos asistencias, lo que lo perfila como la gran amenaza para la defensa de los Blues.

El partido entre el Chelsea y el Benfica reeditará un enfrentamiento que tuvo su último antecedente en los octavos de final del Mundial de Clubes el 28 de junio de 2025, donde el equipo inglés se impuso con un marcador de 4-1.

El encuentro se disputará a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), y 14:00 (COL/ECU/PER). La transmisión en vivo para Sudamérica estará disponible exclusivamente a través de Disney+ Premium.