Champions League: hora y cómo ver Kairat Almaty vs. Real Madrid

El Real Madrid protagonizará un encuentro histórico este martes en el extremo oriental de Eurasia, al visitar por primera vez a Kairat Almaty en el marco de la fase de liga de la Champions League 2025. El Estadio Central de Almaty será el escenario de este duelo, donde el gigante español buscará su segunda victoria consecutiva, mientras que el club kazajo vivirá una jornada inolvidable en su debut en la élite europea.

El equipo dirigido por Xabi Alonso tiene como objetivo principal asegurar los tres puntos para consolidar su posición en lo más alto de la tabla. El Merengue llega tras un debut triunfal en el Santiago Bernabéu, donde venció 2-1 al Marsella. Sin embargo, la victoria tuvo un costo: el defensor Dani Carvajal fue expulsado en ese encuentro y deberá cumplir una jornada de suspensión, lo que lo margina de esta travesía.

Un hito para el fútbol kazajo

Para el Kairat Almaty, la visita del Real Madrid trasciende el resultado deportivo. El club kazajo, líder de su liga local con tres victorias consecutivas, vive una auténtica revolución al recibir a un gigante de Europa en su primera participación en esta instancia de la "Orejona". A pesar de venir de una derrota por 4-1 frente al Sporting en Portugal, el equipo sueña con dar el batacazo ante el poderoso.

Detalles del partido

El encuentro está programado para este martes 30 de septiembre y se disputará en el Estadio Central de Almaty. El pitido inicial será a las 13:45 horas (hora argentina). La transmisión en vivo estará a cargo de ESPN, y se podrá seguir en streaming a través de la plataforma Disney+.