El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó este lunes la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de que se difundiera un video en el que el economista agradece al empresario detenido y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en X. La solicitud llega en medio de la preparación para la discusión del proyecto de Presupuesto 2026, una de las leyes más sensibles para el oficialismo de La Libertad Avanza.

Espert, referente liberal que se incorporó a la coalición oficialista a comienzos de 2024, fue designado en enero como titular de la Comisión, un lugar clave para las discusiones sobre finanzas y gasto público. La oposición fundamenta su pedido en la transparencia y la confianza pública en el manejo de estas áreas.

En las últimas semanas, distintos medios difundieron documentación judicial de Estados Unidos que señalaría presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo un giro de 200 mil dólares en 2020, vuelos y vehículos para actividades proselitistas. Machado se encuentra detenido en Argentina desde 2021 y enfrenta cargos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico en Estados Unidos.

Frente a las acusaciones, Espert sostuvo que se trata de una operación política y reconoció haber conocido a Machado en 2019, aceptando su ayuda para presentar su libro en Viedma. Sin embargo, aclaró que desconocía las actividades ilícitas del empresario y que “si hubiera sabido, no le agradecía a los cuatro vientos”.