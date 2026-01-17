El niño de ocho años, Bastián Jerez, se encuentra internado en estado grave en el Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti luego del choque ocurrido en los médanos de Pinamar entre una UTV y una camioneta. Según el parte médico difundido este sábado, el menor se encuentra clínicamente y hemodinámicamente estable, sin necesidad de drogas vasoactivas, pero continúa bajo coma farmacológico inducido y con asistencia ventilatoria mecánica.

Desde el centro de salud informaron que la evolución del niño es monitoreada permanentemente y que, según su respuesta clínica, se evaluará un descenso progresivo de los sedantes. Los profesionales aseguraron que “el paciente permanece estable y se aguarda su evolución para avanzar con los próximos pasos del tratamiento”.

Bastián fue sometido a una tercera intervención quirúrgica que resultó exitosa, tras sufrir múltiples fracturas de cráneo producto del impacto.

En paralelo, la causa judicial avanza y la fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del niño, por lesiones culposas. Según el expediente, el menor viajaba sentado en el regazo de su padre sin medidas de seguridad, en un vehículo que transportaba cinco personas pese a contar con capacidad para cuatro.

El estado de salud del niño continúa siendo seguido con atención médica, mientras su familia aguarda nuevas actualizaciones y el avance de la investigación judicial.