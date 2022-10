Ya son 4.000 los sanjuaninos que podrán acceder al nuevo bono de Anses llamado Refuerzo Alimentario. Así lo aseguró el titular de la UDAI de Rawson, Raúl Romero, quien aseguró que estos beneficiarios podrán cobrar a partir del 14 de noviembre los $45.000 que se pagarán en dos veces.

Desde comienzo de esta semana, en las oficinas de Anses se repetía el mismo panorama. Había largas filas de sanjuaninos que deseaban recibir el nuevo bono de Anses. Según lo informado por Romero en declaraciones a Estación Claridad, durante cuatro días, fueron alrededor de 7.500 las personas que de manera presencial como online, por medio de la página web de ANSES, se inscribieron al Refuerzo.

Sin embargo, no todos cumplían con los requisitos necesarios y poco más de la mitad de los inscriptos quedaron afuera de este beneficio. En ese contexto, el titular de la UDAI Rawson explicó que se concretó la inscripción de 4000 sanjuaninos.

“En principio teníamos una estimación de alcanzar alrededor de 15.000 sanjuaninos, pero era a prima fácil, ya que, con cada solicitud se firmaba una declaración jurada que nos permitía el cruce de datos con el Registro de Propiedad y con movimientos bancarios, datos que para hacer esa estimación inicial no los teníamos. Fue una determinación de expectativas, pero los números finales se irán dando cuando cada ciudadano presente su solicitud”, agregó el funcionario.

Además, el funcionario indicó que la demanda ha descendido de manera considerable tanto miércoles como jueves, cuando se conocieron en detalles los filtros establecidos por Nación para poder ser beneficiario del bono. En este contexto aseveró que al inicio de la semana comenzaron algunas oficinas, como en Capital, por ejemplo, con una afluencia sobre las 8 de la mañana de 700 personas, mientras que en estos días el número de solicitantes se ha reducido a la mitad en el mismo horario. Pero, durante el transcurso de la mañana llega gente para registrar su inscripción.

Según las palabras de Romero, del total de las personas que buscaban cobrar el Refuerzo Alimentario, hubo una mayor predominancia de hombres por encima de las mujeres. Sobre esto último, el funcionario indicó que esto se debe a que en la mayoría de los casos las mujeres son beneficiarias de asignaciones familiares o AUH, dos beneficios incompatibles con el bono.

Cabe destacar que el periodo de inscripción para recibir este bono de Anses es hasta diciembre, pero se hará un primer corte el 11 de noviembre, porque el primer pago se hará el 14 del mismo mes. Las personas que se inscriban fuera de ese tiempo y cumplan con todos los requisitos recibirán la totalidad del bono en diciembre.

Para poder llegar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que no registran ingreso de ningún tipo, Romero señaló que están definiendo un cronograma de trabajo en conjunto con los municipios, para poder llegar a todas las localidades, sobre todo a aquellas donde no hay oficina de Anses y la conectividad no permite la inscripción online. La información detallada estará en los próximos días, en cada dependencia municipal.

Estos son los requisitos para poder recibir el Refuerzo Alimentario

No tener empleo formal

No registrar ningún tipo de prestación por parte de ANSES

No tener ninguna obra social, ya sea sindical o prepaga

Tener entre 18 y 64 años de edad

Filtros socioeconómicos