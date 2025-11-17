Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más alta del mundo, superando al Cristo Redentor

El municipio de Crato, en el estado brasileño de Ceará, es sede de un nuevo hito monumental tras la inauguración de una estatua dedicada a Nuestra Señora de Fátima. La estructura, con una altura de cincuenta y cuatro metros, supera en dimensiones al reconocido Cristo Redentor de Río de Janeiro, que alcanza los treinta y ocho metros.

El acto inaugural congregó a miles de personas durante la noche del jueves anterior. La ceremonia incluyó una misa especial oficiada frente al monumento, seguida de su bendición inaugural. El evento contó con presentaciones musicales de artistas del género religioso, entre los que se encontraron la Hermana Raquel, Patrícia y el padre Fábio de Mello.

La devoción a la Virgen de Fátima posee raíces profundas en la región del Cariri. Según informaciones de medios locales, el proyecto fue concebido con el objetivo de honrar esta tradición y consolidar a Crato como un destino de relevancia para el peregrinaje católico.

De acuerdo con el Gobierno del estado de Ceará, la obra se constituye como la imagen de la Virgen María más grande a nivel mundial. Este atributo la posiciona como un nuevo referente simbólico para la fe católica en el país.

La afluencia masiva de fieles, muchos de los cuales llegaron como peregrinos desde diversas localidades, completó el espacio circundante al monumento. La atmósfera se caracterizó por una jornada extendida de carácter festivo y espiritual.

Se anticipa que la instalación del monumento convertirá a la localidad en un nuevo epicentro para el turismo religioso en Brasil. Se proyecta que esta afluencia de visitantes contribuirá a dinamizar la economía local y a fortalecer los vínculos de la comunidad con su patrimonio espiritual y cultural.