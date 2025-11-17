A poco tiempo de haber anunciado que se había comprometido con su novio Nicolás Maccari, Cande Ruggeri disfrutó de su primera despedida de soltera rodeada de amigas en un exclusivo hotel. En medio de los preparativos para su casamiento, Cande sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir detalles de la noche especial.

El festejo comenzó con una limusina blanca que la llevó hasta el hotel Dazzler, donde se reunió con varias amigas, entre ellas Sofía Jujuy. Las amigas sorprendieron a Cande al mostrarle el disfraz que eligieron para poder divertirse y celebrar que dejaría atrás su estado de soltera.

Sofía Jujuy comentó que fue “Su propia experiencia, es una locura. Una vez en la vida hay que hacerlo”. La modelo también subió postales posando con un vestido de novia sexy y expresó su emoción: “Voy a llorar, es la primera vez que estoy vestida de novia, me pusieron hasta velo”. Cande reflexionó sobre la importancia del momento: “¿Cuántas veces me vestí de novia para producciones? Entre 80 y 20 mil, pero esta es la vez que es enserio que estoy de novia”, comentó mientras hablaba con Jujuy.

La celebración fue planificada por sus amigas, incluyendo a Agustina Echegoyen, quienes se aseguraron de que la hija de Oscar Ruggeri tuviera la despedida que merecía. Jiménez comentó que fue "todo muy power" y que Cande no se imaginaba nada.

Aunque la artista definió el momento como “Primera despedida de soltera nivel épica” e inolvidable, una de sus amigas explicó a sus seguidores que si bien "quieren saber y ver todo", algunas cosas no se pueden contar. Sofía Jujuy también subió imágenes a su Instagram y comparó el festejo con la película “Que paso ayer”, añadiendo que siente que ellas eran la versión femenina de la película. Jujuy le deseó a Cande que sea “la novia más feliz del mundo”.