El estreno del documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa” en Netflix provocó una fuerte respuesta de Graciela Sosa, la mamá del joven asesinado en Villa Gesell el 18 de enero de 2020. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la mujer expresó su dolor e indignación al recordar con crudeza la secuencia del ataque y apuntar directamente contra los rugbiers condenados.

El duro posteo de la familia de Fernando tras el estreno del documental del crimen. (Foto: Facebook).

“Lo golpearon dentro del boliche, esperaron a que se vaya la Policía, lo emboscaron por tres ángulos, no dejaron que los amigos lo defiendan”, escribió Graciela en un extenso posteo. En otro tramo agregó: “Lo discriminaron por su color de piel y por no levantarse. Lo escupieron en la cara. Se fueron caminando”. Su mensaje continuó con una dura acusación: “Comieron hamburguesas, planeaban las juntadas del día siguiente, querían drogas y alcohol, querían seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado”.

Y cerró: “Nunca pidieron perdón, se hacen las víctimas”.

Publicidad

El recuerdo del crimen volvió a instalarse en la opinión pública tras el estreno de la producción que reconstruye los 50 segundos del ataque mortal contra Fernando a la salida del boliche Le Brique. La película documental repasa testimonios, imágenes y avances judiciales del caso que llevó a juicio a los ocho acusados.

Mientras tanto, los rugbiers continúan detenidos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero, donde mantienen una rutina estable desde su llegada. Según confirmaron fuentes penitenciarias a TN, “la convivencia entre ellos es normal” y permanecen “detenidos de a dos en cada celda y separados del resto de la población carcelaria”. Los jueves reciben visitas de sus familiares, quienes pueden llevarles alimentos y elementos de uso cotidiano.

Publicidad

Francisco Oneto, abogado de Máximo Thomsen, aseguró que no reciben privilegios: “Es deber del Servicio Penitenciario Bonaerense tenerlos alojados ahí; no es una concesión. La pena debe entenderse como resocialización”, afirmó, citando estándares de derechos humanos.

Además de actividades físicas en el patio, los jóvenes participan en talleres de lectura y en el Programa Nacional de Alfabetización Jurídica, dictado por internos alfabetizadores desde 2007. La alcaidía funciona bajo un régimen cerrado y está dividida en sectores masculino y femenino, con espacios específicos para recreación y estudio.