ANDIS: cuatro droguerías cobraron $37.000 millones por medicamentos con recargos de hasta el 2000%

La Fiscalía Federal documentó un esquema de presuntas irregularidades en compras de medicamentos e insumos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según la investigación, se habrían desviado al menos 37.000 millones de pesos mediante un sistema de licitaciones restringidas que benefició a cuatro droguerías específicas.

El mecanismo consistiría en la realización de compulsas de precios "reducidas" o "acotadas", que funcionaron en paralelo a los procesos licitatorios regulares. Mientras en las licitaciones abiertas participaban aproximadamente quince oferentes, en las compulsas restringidas solo accedía un grupo de cuatro empresas interrelacionadas.

Esta fragmentación artificial de las compras se habría aplicado principalmente a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia, destinados a tratamientos prolongados para beneficiarios del Programa Incluir Salud. En veintiún procesos bajo este esquema, las empresas Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. concentraron el 93,11% de las adjudicaciones, equivalentes a 30.337 millones de pesos.

Las droguerías New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A. habrían actuado como oferentes "pantalla" para simular competencia en las licitaciones presuntamente direccionadas. La distribución de roles entre estas empresas variaba según el rubro, configurando lo que la Fiscalía describe como un "circuito cerrado de adjudicaciones previamente coordinado".

Sobreprecios en medicamentos

La investigación detectó diferencias significativas en los precios de adquisición entre las compulsas regulares y las reducidas. El medicamento Macitentan, para hipertensión pulmonar, se adjudicó en noviembre de 2024 a 411.764 pesos en una licitación general, mientras que tres días después, en una compulsa reducida, se adquirió a 8.290.000 pesos la unidad.

Situaciones similares se registraron con el Burosumab, que en compras restringidas alcanzó valores de hasta 45 millones de pesos por unidad, frente a los 21 millones pagados en licitaciones abiertas. Según el dictamen fiscal, estas diferencias no responden a variables inflacionarias ni a calidades diferenciales de los productos.

La presunta estructura organizativa

La investigación identifica una red de vínculos personales, societarios y operativos que conectaba a funcionarios públicos con empresarios del sector. Entre los imputados se encuentran Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS, y Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud.

La pesquisa también menciona a dos presuntos "funcionarios sin cargo": Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, quienes habrían ejercido influencia en las decisiones de la Agencia. Las pruebas incluyen comunicaciones por mensajería instantánea donde se haría referencia a transferencias de dinero en efectivo y registros de videovigilancia que captaron encuentros entre los investigados.

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a quince personas, incluyendo empresarios, intermediarios y funcionarios, para el próximo miércoles. La investigación continúa en curso para determinar el alcance total de las presuntas irregularidades.