La noche del cuarteto de la FNS 2025 la más elegida y a punto de agotarse

Belén Barboza, Secretaria de Turismo provincial, comentó en Radio Sarmiento cuáles son los días más elegidos para esta Fiesta Nacional del Sol 2025.

La noche del jueves, en la que se prestará Euge Quevedo y LBC, Sabroso y Q´Lokura presenta el mayor índice de demanda, con la modalidad "campo" próxima a agotarse. Barboza señaló que "la que siempre se llena o se termina rápido es la del campo. A la gente le gusta estar ahí en el campo y saltar y se disfruta de otra forma".

El día sábado constituye la segunda fecha en nivel de convocatoria, principalmente impulsado por la presentación de La Sole, Emanero y Nicki Nicole. La secretaria confirmó que "las que corren con hoy en la mayor cantidad de ventas de entrada son la del jueves y la del sábado".

Respecto a la capacidad de acceso, Barboza precisó que "para jubilados habían 1.000 personas sin cargo por día. Esas ya están agotadas, pero quedan entradas al 50% de descuento". En cuanto a personas con discapacidad, existe espacio para "108 personas en el velódromo" y "24 personas con silla de ruedas en el estadio", además de 100 ubicaciones en tribunas populares.

El sistema de transporte contempla más de 100 colectivos distribuidos en 23 puntos de partida, operando desde las 18 hasta las 22 horas para el traslado al predio, y desde las 19 horas para el retorno. La funcionaria destacó que "muchísimos más se han sumado que el año pasado" en cuanto a unidades de transporte.

La ocupación hotelera en la capital sanjuanina refleja el impacto turístico del evento, registrando un 60% de reservas. Barboza atribuyó esta afluencia principalmente a "los artistas, la mayoría vienes por los artistas, eso tracciona muchísimo y sobre todo de provincias cercanas, como Mendoza, San Luis, La Rioja".