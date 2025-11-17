La declaración "Viví un horror y sufrí abuso emocional" fue una frase rotunda que Cecilia Milone hizo pública hace un tiempo, sin especificar a quién se refería. Sin embargo, tras su tumultuosa separación de Nito Artaza, muchos pensaron que ella podía estar refiriéndose a él.

En una reciente invitación al streaming No tan Pronto, Nito Artaza fue consultado de forma directa sobre esa frase. Su respuesta fue tajante: “Nunca jamás ni siquiera le levanté la voz”. El humorista añadió que considera la interpretación como "un poco injusto". Artaza señaló que Milone "no habló de violencia de género porque eso no ocurrió" y que "Habló de manipulación".

Artaza enfatizó que respeta lo que Milone pudo haber sentido ("Cada uno es lo que siente"), pero negó rotundamente cualquier tipo de violencia o maltrato. El actor también compartió que, a lo largo de su vida, recibió otras críticas emocionales de exparejas, como cuando una de las madres de sus hijos le dijo: "sos un discapacitado afectivo". Además, Milone le decía que él tenía "sordera en el alma", sumado a que él padece sordera y tinnitus.

El capocómico también se refirió a una anécdota pasada en la que Milone habría sentido presión para salir a trabajar durante la pandemia. Artaza explicó que él la despertó con su café con leche y que ambos se "convencieron de que teníamos que hacer la función". Al ser consultado sobre si esto pudo interpretarse como sometimiento, Artaza fue claro: “¿Saben el carácter que tiene Cecilia? Nadie la obliga a nada”.

Consultado sobre si la llamó para aclarar esa publicación sobre el abuso emocional, Artaza fue contundente: "No, porque tenemos cero contacto". Señaló que esa historia de idas y vueltas —que comenzó en los años 90, tuvo conflictos mediáticos, un reencuentro, un casamiento en 2016 y una separación en 2023— "tiene que terminar".

A pesar de la distancia y el fin del vínculo, el capocómico se expresó con afecto: “Vivimos una etapa hermosa. Honro lo que hemos sido con Ceci. No puedo hablar mal de alguien que he amado tanto y que me ha amado”. Concluyó diciendo que ella "hizo muy bien en cortar la pareja: hoy está plena y yo también".