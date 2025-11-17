Patitas Sin Hogar organiza una rifa benéfica para costear gastos veterinarios

La Fundación Patitas Sin Hogar ha organizado una rifa con el objetivo de recaudar fondos para el cumplimiento de sus fines institucionales. La iniciativa surge ante la necesidad de cubrir obligaciones pendientes en establecimientos veterinarios y continuar atendiendo casos de animales en situación de vulnerabilidad. Los números tienen un valor de $4.000 o dos por $5.000.

El sorteo está programado para realizarse el 14 de diciembre del presente año. No obstante, esta fecha podría anticiparse en caso de que se complete la comercialización total de los números disponibles.

La distribución de los números para la rifa se encuentra segmentada en dos sectores. Para la adquisición de números del 1 al 300, se ha designado el contacto telefónico 264-5204850 (Federica). Respecto a los números comprendidos entre el 301 y el 500, la comunicación debe establecerse a través del número 264-4692550 (Eduardo).

Los premios: