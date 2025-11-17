La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos previsto para este lunes 17 de noviembre, que incluye jubilaciones, pensiones mínimas, asignaciones universales, familiares y pagos únicos. La jornada de hoy está destinada principalmente a beneficiarios cuyos documentos finalizan en 5.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima cobran hoy si su DNI termina en 5, según el calendario oficial de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

También perciben el pago correspondiente los titulares de AUH con DNI finalizado en 5. El monto incluye la acreditación automática de la Tarjeta Alimentar para quienes están alcanzados por el programa.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la AUE con DNI terminado en 5 reciben este lunes el pago fijado para noviembre.

Asignaciones Familiares (SUAF)

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones a través del sistema SUAF y cuyos documentos terminan en 5 también perciben hoy su prestación.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

En el caso de las asignaciones familiares correspondientes a pensiones no contributivas, el organismo informó que todas las terminaciones de DNI continúan habilitadas para cobrar hasta el 10 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Los titulares de asignaciones de Pago Único, tanto del primer como del segundo período, pueden acceder al cobro sin restricciones por terminación de DNI. Estos pagos también continuarán vigentes hasta el 10 de diciembre.

Con este esquema, ANSES continúa avanzando con el calendario completo de noviembre, que se extenderá durante las próximas semanas para las distintas categorías de prestaciones.