El último fin de semana largo del 2025: ¿este viernes 21 de noviembre es feriado o día no laborable?

El viernes 21 de noviembre de 2025 ha sido establecido en el calendario oficial como día no laborable con fines turísticos. Esta categoría difiere significativamente de los feriados nacionales en cuanto a su alcance y aplicación.

Los días no laborables con fines turísticos otorgan a los empleadores del sector privado la facultad de determinar si conceden el descanso a sus trabajadores o requieren la prestación habitual de servicios. En caso de que se trabaje, la remuneración corresponde al valor de una jornada ordinaria, sin recargos adicionales.

Por contraste, el lunes 24 de noviembre de 2025 está designado como feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. En esta categoría, el descanso es obligatorio para todos los sectores, y el trabajo en dicha fecha debe remunerarse con el doble del valor horario habitual.

La implementación de días no laborables con fines turísticos responde a una estrategia de promoción del turismo interno mediante la creación de fines de semana extendidos. En la administración pública, bancos y establecimientos educativos se aplica generalmente el descanso durante estas fechas, mientras que en el sector privado la decisión queda sujeta a la política de cada organización.

La combinación del día no laborable del viernes 21 con el feriado del lunes 24 conforma el último fin de semana extendido del año 2025, según el calendario oficial establecido por el Gobierno nacional.