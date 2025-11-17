Un camión que transportaba autos quedó atascado este lunes por la mañana bajo un puente del Ramal Pilar de la autopista Panamericana, generando importantes demoras y complicaciones en el tránsito hacia la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 41,5 de la ruta 8, cuando el vehículo, que excedía la altura permitida, impactó contra la estructura y quedó encajado en la parte trasera.

Desde Autopistas del Sol (Ausol) confirmaron que “la situación está controlada”, aunque advirtieron que las demoras continúan debido al operativo para retirar el camión y liberar la traza. En el lugar trabajan agentes de seguridad vial y equipos técnicos de la concesionaria.

El episodio quedó registrado por otro conductor que circulaba por la zona y compartió las imágenes en redes sociales, donde se viralizaron rápidamente. El vehículo de gran porte, que trasladaba varios autos en su plataforma, no pudo avanzar al superar la altura máxima permitida en ese tramo de la autopista.

Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar caminos alternativos para evitar la congestión que se mantiene en la zona. No se reportaron heridos, pero el bloqueo parcial del ramal provocó un fuerte impacto en la circulación de la mañana laboral.

El operativo para remover el camión continúa y se espera que el tránsito se normalice en las próximas horas.