Matías Martin más enamorado que nunca: la primera foto junto a su novia 14 años menor

Matías Martin volvió a apostar al amor. Su actual pareja es Paloma Cavanna, quien se desempeña como vestuarista. La noticia sobre este romance se dio a conocer el viernes 14, cuando Yanina Latorre reveló que la pareja lleva cinco meses junta.

Este dato de la duración de la relación generó ciertas sospechas, dado que en agosto se había conocido públicamente la separación de Matías Martin de Victoria Da Masi. Si bien el periodista mencionó en aquel momento que llevaban meses distanciados, no especificó exactamente cuántos, lo que hace que el tiempo entre su separación y esta nueva relación sea "muy finito".

Un notero del programa SQP buscó a Martin en la puerta de la radio y, al consultarle sobre Paloma, el periodista confirmó el romance al responder: “Estás bien dateado”.

La confirmación visual de la relación llegó el sábado 15, cuando apareció la primera imagen de la pareja. Matías Martin y Paloma Cavanna decidieron ir juntos al recital de Oasis en River. Fue Nahuel Saa de La Criti quien los encontró en la cancha, ubicados muy cerca del escenario, mientras disfrutaban de la música de la banda formada en Manchester.

Con respecto a Cavanna, se sabe que tiene 41 años, está separada y es madre de un hijo. Su pasatiempo es jugar al fútbol con amigas. Latorre, quien reveló el romance, la describió con tres características: “Es vestuarista, peroncha, como él, y hippie”.