Fabiola Yañez regresó a la Argentina hace un mes, luego de haber estado viviendo en Madrid, España, junto a su hijo Francisco, fruto de su relación con Alberto Fernández. Distintas situaciones que le fueron sucediendo a la ex primera dama la llevaron a tomar la decisión de volver.

El sábado 15, Yañez estuvo presente en el programa La noche de Mirtha y abordó todos los temas. Mirtha Legrand le preguntó si su hijo Francisco ve al padre, Alberto Fernández.

Fue en ese contexto que Yañez explicó en profundidad por qué dejó Madrid, confesando que tuvo que venir al país por "una cuestión familiar" y de "fuerza mayor", ya que no podía estar en Madrid sola con su hijo.

La ex primera dama explicó que, como "todos saben", su madre, Miriam Verdugo, la había acompañado "desde un primer momento" desde que se quedaron solas en Madrid, y estuvo con ella la mayoría del tiempo. No obstante, ocurrió algo con su familia, "de fuerza mayor", su madre tenía que volver, y ella tuvo que regresar por esa circunstancia.

Luego de remarcar que este paso fue en post del bienestar de su hijo, Fabiola Yañez añadió que "En España nos empezaron a suceder muchísimas cosas que nos empezaron a impedir a vivir de la forma en la que vivíamos".