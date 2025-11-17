Morena Rial, hija de Jorge Rial, enfrenta sus días más difíciles en la cárcel luego de su detención. La influencer está alojada actualmente en la Unidad Penal N.º 51 de Magdalena y pasa por un cuadro de angustia que preocupa a su abogado, Martín Leiro.

Leiro manifestó en DDM (América TV) que a Morena "no la vi bien" y que "no está bien". El abogado definió que la joven "está muy mal en el lugar" donde se encuentra detenida.

Publicidad

Morena Rial enfrenta una imputación por robo agravado, un delito que podría acarrear una pena de hasta cuatro años. Su encarcelamiento habría ocurrido tras incumplir pedidos de la Justicia, y ahora espera la prisión domiciliaria.

La situación de Morena es "muy delicada". Leiro solicitó una evaluación integral, que incluye un análisis de su estado emocional y económico.

Publicidad

El letrado también reveló un momento sensible que afectó especialmente a la influencer durante su última visita: "Cuando llegué, Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá". Leiro destacó que el vínculo con su padre, Jorge Rial, es un punto sensible, aunque su padre le envió algunas cosas a través del abogado.

Uno de los puntos que más inquietan al entorno de Morena es la posibilidad de que pierda la tenencia de su hijo menor, Amadeo. La Justicia definirá en las próximas semanas si considera que Morena no está apta para maternar, lo que podría avanzar en la dirección de la pérdida de la custodia.

Publicidad

Respecto a su confinamiento, Morena está en una celda compartida dentro de un pabellón. Su abodado explicó que convive con Florencia Ibáñez, quien fue condenada por el triple crimen de Florencio Varela. Leiro aclaró que, aunque son amigas y no solo compañeras, ambas tienen causas y delitos distintos.