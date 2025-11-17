Cristian “Pity” Álvarez confirmó este domingo que su vuelta a los escenarios se realizará el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Lo hizo a través de un video publicado en Instagram, donde explicó por qué no pudieron concretarse las fechas previstas en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados recordó que el concierto estaba inicialmente programado para el 5 de diciembre en Vélez, pero aseguró que “hubo unos problemitas que ya pasaron”. También mencionó que se evaluó realizar la presentación en el Estadio Único de La Plata, pero afirmó que “tampoco se pudo, pese a que una persona puso muchos h… ahí” para que el show se llevara adelante.

Publicidad

Frente a los impedimentos, Álvarez explicó por qué decidió trasladar el recital a Córdoba. “Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, por qué no lo hacemos en la mitad del país?”, expresó, confirmando que la opción elegida es el Mario Alberto Kempes.

En su reaparición pública, Pity alertó a sus seguidores sobre la aparición de “un par de pillos” que comenzaron a ofrecer entradas anticipadas truchas para el recital frustrado en Vélez. Advirtió que no existe ninguna venta habilitada y pidió “no caer en la trampa”.

Publicidad

Además, adelantó que en los próximos días se anunciará la ticketera oficial que se encargará de la venta de entradas para el show en Córdoba.

Con el anuncio confirmado y la expectativa en aumento, el regreso del músico genera un fuerte movimiento entre fanáticos y productores, en una presentación que marcará su vuelta a los escenarios tras años de ausencia.