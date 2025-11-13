Esteban Mirol, quien se había destacado en las primeras galas del exitoso ciclo de Telefe, reavivó la polémica alrededor del reality culinario tras ser entrevistado en el programa LAM. Sin filtros, el periodista confesó que la relación con la conductora del ciclo, Wanda Nara, no fue la mejor y lanzó fuertes declaraciones.

Al ser consultado sobre su vínculo con ella, Mirol fue contundente y directo, dejando en claro la tensión que existía entre ambos. "Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gusta", lanzó el ex participante, para luego explayarse sobre los motivos de su disgusto.

El principal punto de conflicto, según Mirol, fue la sensación de haber sido víctima de una actitud discriminatoria por parte de la conductora. "No me gustan las actitudes de Wanda. No me gusta que una persona me discrimine por mi edad", expresó con firmeza.

El periodista relató una situación puntual que lo habría hecho sentir maltratado. "Ella dijo que tenía miedo de que me pasara algo cuando iba al mercado a buscar las cosas", detalló, refiriéndose a los comentarios de la conductora sobre su edad y cómo lo afectaron. Mirol, en respuesta, no dudó en desafiarla, evidenciando el enojo y la tensión: "Le dije 'te espero en la Reserva Ecológica para correr 8 kilómetros y no vas a poder correr ni 1'".

Las críticas de Mirol no se limitaron únicamente a Wanda Nara. Aunque prefirió no dar nombres, también apuntó contra algunos integrantes del tribunal evaluador. "No me gustan algunos jurados", se limitó a decir, sugiriendo que hubo decisiones que consideró injustas durante su paso por el certamen.

A pesar del malestar, el periodista manifestó interés en volver al programa a través del repechaje, pero dejó una velada amenaza en caso de no ser convocado. "Si no me invitan, hay algo atrás", sentenció, dejando abierta la puerta a las sospechas de favoritismos o conflictos internos detrás de las cámaras de MasterChef Celebrity.