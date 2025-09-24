Un grave accidente doméstico ocurrido este martes por la noche mantiene en estado crítico a una joven estudiante en San Juan. El hecho tuvo lugar cerca de las 22 horas en un departamento del complejo La Quebrada, ubicado en Capital. Allí, Rocío Melani Coria, de 20 años, sufrió quemaduras de gravedad mientras intentaba cocinar con un calentador casero, debido a la falta de suministro de gas en el edificio desde el 1 de agosto.

Según fuentes judiciales, la joven, oriunda de Pocito, se encontraba en el domicilio de su novio, también estudiante de Ingeniería Química, donde decidió quedarse a pasar la noche para rendir un examen al día siguiente. Mientras cocinaba, el calentador casero —presuntamente un mechero— provocó una llamarada que la envolvió en fuego.

Publicidad

Su pareja, que estaba presente en el momento del incidente, logró auxiliarla y sofocar las llamas. Él mismo declaró ante los investigadores que no cuentan con gas desde principios de agosto y, en lugar de utilizar electricidad, recurren a este tipo de artefactos caseros para cocinar.

Coria fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó con quemaduras tipo B en el 50% de su cuerpo. El parte médico inicial indica que podría haber compromiso en las vías respiratorias, motivo por el cual permanece entubada y en estado grave.

Publicidad

Autoridades de la comisaría jurisdiccional y de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, se encuentran trabajando en el caso. Hasta el momento, no se detectaron signos de violencia ni indicios de un ataque. Incluso, la joven, durante un momento de lucidez, descartó haber sido agredida por su pareja.

La falta de suministro de gas en el complejo La Quebrada, vigente desde hace casi dos meses, vuelve a poner en el centro de la escena los riesgos del uso de artefactos caseros para calefaccionar o cocinar, especialmente en contextos de emergencia habitacional.