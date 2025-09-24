Policiales > Grave
Capital: una joven sufrió graves quemaduras al cocinar con un calentador casero
POR REDACCIÓN
Un grave accidente doméstico ocurrido este martes por la noche mantiene en estado crítico a una joven estudiante en San Juan. El hecho tuvo lugar cerca de las 22 horas en un departamento del complejo La Quebrada, ubicado en Capital. Allí, Rocío Melani Coria, de 20 años, sufrió quemaduras de gravedad mientras intentaba cocinar con un calentador casero, debido a la falta de suministro de gas en el edificio desde el 1 de agosto.
Según fuentes judiciales, la joven, oriunda de Pocito, se encontraba en el domicilio de su novio, también estudiante de Ingeniería Química, donde decidió quedarse a pasar la noche para rendir un examen al día siguiente. Mientras cocinaba, el calentador casero —presuntamente un mechero— provocó una llamarada que la envolvió en fuego.
Su pareja, que estaba presente en el momento del incidente, logró auxiliarla y sofocar las llamas. Él mismo declaró ante los investigadores que no cuentan con gas desde principios de agosto y, en lugar de utilizar electricidad, recurren a este tipo de artefactos caseros para cocinar.
Coria fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó con quemaduras tipo B en el 50% de su cuerpo. El parte médico inicial indica que podría haber compromiso en las vías respiratorias, motivo por el cual permanece entubada y en estado grave.
Autoridades de la comisaría jurisdiccional y de la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, se encuentran trabajando en el caso. Hasta el momento, no se detectaron signos de violencia ni indicios de un ataque. Incluso, la joven, durante un momento de lucidez, descartó haber sido agredida por su pareja.
La falta de suministro de gas en el complejo La Quebrada, vigente desde hace casi dos meses, vuelve a poner en el centro de la escena los riesgos del uso de artefactos caseros para calefaccionar o cocinar, especialmente en contextos de emergencia habitacional.
Diputados opositores resolvieron solicitar a la Justicia el uso de la fuerza pública para hacer comparecer a funcionarios que evitaron declarar en la Comisión $LIBRA. El mismo mecanismo podría aplicarse a Karina Milei, quien fue citada para el 30 de septiembre en el marco de la investigación por la criptomoneda que derivó en una estafa.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Aseguran que no hay penitenciarios implicados en la causa por drogas que salpica al penal de Chimbas
Las afirmaciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre un supuesto vínculo entre el uso de paracetamol en el embarazo y el autismo provocaron alarma internacional. Especialistas argentinos advierten que no existe evidencia concluyente que respalde esa relación y subrayan la complejidad multifactorial del autismo.