La ministra Laura Palma adelantó que la próxima semana se definirá la terna para Fiscal General
POR REDACCIÓN
La definición de la terna de candidatos para Fiscal General en San Juan se encuentra en la recta final. Según adelantó la ministra de Gobierno, Laura Palma, la próxima semana estaría lista la nómina que será elevada para su tratamiento en la Cámara de Diputados.
“Estamos trabajando en el análisis de todas las entrevistas y de los currículums presentados. En los próximos días tendremos reuniones de trabajo que permitirán avanzar en la elección”, señaló a DIARIO HUARPE. La funcionaria remarcó que el proceso se está llevando adelante con la responsabilidad que demanda la designación de un cargo clave en el Poder Judicial.
Ante la consulta sobre los plazos para presentar la terna en la Legislatura, la ministra aclaró que no existe un vencimiento inmediato. “Estamos bien con los tiempos, todavía contamos con margen para seguir trabajando. Lo importante es que, una vez concluido el análisis, podamos reunirnos y definir con certeza”, expresó.
Palma destacó que la prioridad del Gobierno es garantizar un proceso transparente y sólido. “Este es un paso institucional de gran relevancia. Queremos asegurarnos de que la terna responda a criterios de idoneidad y compromiso con la Justicia”, afirmó.
Si bien evitó precisar una fecha exacta, la ministra sostuvo que la definición será inminente. “Lo más probable es que la próxima semana tengamos la terna elaborada y en condiciones de presentarse formalmente”, indicó.
