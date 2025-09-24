La Comisión $LIBRA dio un paso clave este martes y puso bajo presión a Karina Milei, secretaria General de Presidencia y hermana del mandatario. Tras la ausencia reiterada de dos funcionarios citados, los diputados opositores que integran la comisión resolvieron solicitar a la Justicia que disponga el uso de la fuerza pública para obligarlos a presentarse. El mismo mecanismo, advirtieron, podría usarse si Karina Milei decide no concurrir a la próxima audiencia.

El cuerpo presidido por el diputado Maximiliano Ferraro investiga el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por Javier Milei a través de su cuenta de Twitter y señalada como el eje de una maniobra fraudulenta. Estaban convocados para declarar Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Trabajo de Investigación en el Ejecutivo, quienes volvieron a ausentarse con el argumento de que la causa ya está bajo análisis judicial. Tampoco asistieron el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, ni el de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc, alegando compromisos en el exterior.

Frente a los repetidos faltazos, la comisión resolvió recurrir a la Justicia de Comodoro Py para que disponga la presencia obligatoria de los funcionarios. “La jurisprudencia ha sido favorable en casos anteriores”, señalaron legisladores opositores, recordando precedentes como la orden del juez Ariel Lijo en el juicio político contra la Corte.

En paralelo, se notificó a Karina Milei para que comparezca el 30 de septiembre o proponga una fecha alternativa. En el oficio se le advierte que, en caso de inasistencia, la comisión podría pedir el auxilio judicial para que se presente bajo la fuerza pública.

El escenario se complejiza para la hermana del Presidente, ya que además fue apuntada en otro frente: las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud avanzaron en un proyecto para interpelarla por el caso de los audios de Spagnuolo, que la vinculan con presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos a la Droguería Suizo Argentina.