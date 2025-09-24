River tendrá este miércoles una parada decisiva en San Pablo, donde enfrentará a Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro se jugará desde las 21.30 en el Allianz Parque, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y televisación de Fox Sports, Telefe y Disney+.

El equipo de Marcelo Gallardo llega con la obligación de revertir el 1-2 sufrido en Núñez. Para este compromiso, el DT podría abandonar la línea de cinco defensores y reforzar el mediocampo. Una de las principales incógnitas es la presencia de Lautaro Rivero, que se recupera de una sobrecarga muscular y podría compartir la zaga central con Lucas Martínez Quarta, quien se perfila para ser titular en lugar de Paulo Díaz.

En ataque, Gallardo mantiene la duda entre Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández o Facundo Colidio como socio de Maximiliano Salas en la generación de juego.

Por el lado del equipo brasileño, Palmeiras también llega con incertidumbre: Khellven, refuerzo proveniente del CSKA Moscú, sufrió un traumatismo en el pie en el duelo de ida. Si no se recupera, su reemplazo sería el argentino Agustín Giay, ex San Lorenzo.

Las probables formaciones son las siguientes:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Khellven o Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River buscará en Brasil el pase a semifinales, mientras que Palmeiras intentará hacer valer la ventaja obtenida en la ida y el respaldo de su gente en el Allianz Parque.