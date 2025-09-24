La conmoción se apoderó de Villa Carmela luego de un accidente vial que desató una serie de confusiones en la identificación de cuerpos. Todo comenzó cuando una mujer se presentó en la comisaría convencida de que la víctima del siniestro era su hijo. Tras observar el cuerpo, las autoridades y la familia confirmaron la identificación y, con autorización judicial, retiraron el cadáver para velarlo en su domicilio.

El desconcierto llegó al máximo cuando, en pleno velorio, apareció el joven supuestamente fallecido. “Estoy vivo, no soy ese que está en el cajón”, declaró ante la mirada atónita de los presentes. El muchacho explicó que había estado en Alderetes con amigos y que no pudo comunicarse con su familia. El fiscal Sale dispuso que el cuerpo desconocido regresara a la Morgue Judicial y que se entrevistara al joven para esclarecer los hechos.

El segundo error involucró a otra familia de Delfín Gallo, que buscaba a Enrique Acosta, de 28 años, desaparecido desde el sábado. Hernán Luna, hermano de la víctima, relató que al llegar a la Morgue Judicial le mostraron un cuerpo equivocado y que tras recibir una foto viralizada del fallecido, sólo pudo confirmar la identidad de su hermano en la comisaría de Alderetes. La confusión se debió a que empleados de la Morgue Judicial mostraron un cadáver distinto al real.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que se abrió una investigación para determinar cómo se produjeron estos errores. Hernán Luna reclamó: “Está todo mal desde un comienzo hasta el fin. Primero, entregaron el cuerpo sin la debida identificación. Después, me hicieron ir dos veces a la morgue por culpa de ellos. Estuve horas esperando hasta que finalmente pude identificarlo. Esto no puede quedar así”.